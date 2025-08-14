La economía de la eurozona creció un 0,1 % en el segundo trimestre, con España a la cabeza

3 minutos

Bruselas, 14 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,1 % en la eurozona en el segundo trimestre del año, periodo en el que la economía española lideró el crecimiento entre los países de la moneda única con una expansión del 0,7 %, solo igualada por Eslovenia.

En el conjunto de la Unión Europea el incremento del PIB fue del 0,2 % y, en este caso, Rumanía, con un aumento del 1,2 %, y Polonia (0,8 %) superaron el crecimiento español, que se situó al mismo nivel que el de Bulgaria (0,7 %), de acuerdo con la segunda estimación del PIB publicada este jueves por Eurostat.

Las cifras de la oficina de estadística comunitaria confirman que el crecimiento de la economía europea se ralentizó entre abril y junio en comparación con el avance del 0,6 % en el área del euro y del 0,5 % en los Veintisiete registrado en el primer trimestre del año.

Este fue también el caso en términos interanuales, ya que el PIB creció un 1,4 % y un 1,6 %, respectivamente, en ambos casos una décima por encima de las cotas alcanzadas en el trimestre previo.

Por lo que respecta a España, el crecimiento trimestral de su PIB fue el mayor de la zona del euro tras mejorar una décima con respecto a la expansión del 0,6 % del trimestre previo, lo que contrasta con el empeoramiento en otras grandes economías, en particular Alemania e Italia, cuyo PIB en ambos casos se contrajo un 0,1 % tras haber aumentado un 0,3 % en el trimestre anterior.

La expansión del PIB también fue menor en el caso de Países Bajos, del 0,1 % frente al 0,3 % previo, mientras que en Francia la economía creció dos décimas más que entre enero y marzo, en concreto un 0,3 %.

Entre el resto de socios del bloque para los que Eurostat dispone de datos, los mayores aumentos fueron los ya mencionados en Rumanía (1,2 %) y Polonia (0,8 %), así como Bulgaria y Eslovenia (con un 0,7 %, igual al de España), seguidos de Portugal (0,6 %), Estonia y Chipre (ambos 0,5 %); y Hungría (0,4%).

Solo Irlanda, con una caída de su PIB del 1,0 %, la más abultada de la UE, junto a Alemania e Italia vieron contraerse su economía en el segundo trimestre del año con respecto al primero, mientras que en Finlandia la economía se estancó.

Aumento del empleo

Por otro lado, el empleo aumentó un 0,1 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la UE entre abril y junio en comparación con el trimestre previo. Entre enero y marzo el número de personas ocupadas había aumentado un 0,2 % en los países del euro y se había mantenido estable en el conjunto de los Veintisiete.

Si se compara con el segundo trimestre de 2024, la tasa de empleo creció un 0,7 % en ambas zonas, la misma cota lograda en los tres meses anteriores en el caso de la eurozona y tres décimas superior a la que se había registrado en la UE, según la primera estimación publicada este jueves por Eurostat. EFE

