The Swiss voice in the world since 1935

La economía dominicana registra expansión interanual de 2.9 % en julio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 27 ago (EFE).- La economía dominicana registró una expansión interanual del 2.9 % en julio, superior a la de 1.1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, informó este miércoles el Banco Central.

Dentro del cuadro de servicios sobresalen las actividades financieras, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento.

De esta manera, el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4 %, aseguró el organismo regulador en un comunicado.

El organismo destacó «recientes medidas de estímulo» aprobadas por la Junta Monetaria, mediante un programa de liquidez de 81.000 millones de pesos que ha facilitado a los bancos comerciales para préstamos dirigidos a los sectores productivos y de servicios.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que maneja el Banco Central, registró una variación de 21.0 % en el sector minería en julio, asociado al incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 5.1 % entre enero y julio.

Dentro del sector industrial, se destaca el desempeño de la manufactura de zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 7.1 % en julio pasado, incidiendo en este comportamiento la demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen.

En este sentido, las exportaciones se incrementaron en 5.0 % en el referido mes, para un total de 805.8 millones de dólares, acumulando 5,057.8 millones de dólares durante los primeros siete meses.

La actividad del sector construcción registró una variación interanual de 3.8 %, mejorando su desempeño respecto a la contracción acumulada de 2.3 % observada en el período enero-junio, afirmó el organismo emisor.

«Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos clave para el desarrollo de obras de infraestructura, particularmente cemento y varillas, los cuales exhiben incrementos en comparación con julio de 2024», aseguró el Banco Central.EFE

rsl/mt/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR