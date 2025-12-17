La economía informal en México escaló hasta un 25 % del PIB en 2024

2 minutos

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- La economía informal en México aportó 25,4 % del producto interno bruto (PIB) en 2024, un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto a 2023, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (Inegi).

Los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal (MEI), elaborado con año base 2018 y como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, estima el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal para conocer su comportamiento y contribución al PIB del país.

El Inegi precisó que, del total, el sector informal aportó 14,5 % y las otras modalidades de la informalidad (OMI) contribuyeron con 10,9 %.

La medición distingue el sector informal como unidades económicas integradas por micronegocios sin registros legales básicos para operar.

Mientras, las OMI incluyen ingresos generados por trabajadores en la agricultura —incluida la de subsistencia—, el servicio doméstico remunerado y otras formas de empleo sin la protección legal que caracteriza a las relaciones laborales formales, aún cuando estén vinculadas a unidades económicas registradas.

El Inegi subrayó la diferencia entre el peso de la informalidad en el empleo y su participación en la producción, toda vez que, en 2024, la contribución del PIB informal (25,4 %) fue generada por la población ocupada en informalidad (54,4 %), mientras que el sector formal aportó 74,6 % del PIB con 45,6 % de la ocupación.

«En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 75 pesos y quienes están en la informalidad, 25 pesos”, señaló el instituto autónomo. EFE.

