La economía japonesa creció un 1,1 % en 2025 impulsada por la recuperación del consumo

2 minutos

Tokio, 16 feb (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció un 1,1 % interanual en 2025 impulsado por la recuperación del consumo tras años de caída o flacidez, anunció este lunes el Gobierno.

El consumo, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, aumentó un 1,4 % el año pasado, frente a la caída del 0,6 % de 2024 y el leve incremento del 0,1 % de 2023, según los datos preliminares publicados por la Oficina del Gabinete nipón.

El indicador también se vio favorecido por el aumento de las exportaciones, del 2,9 % el año pasado, frente al incremento del 0,9 % anotado un año antes.

Las importaciones aumentaron un 4 % en 2025 en Japón, el factor principal que frenó un crecimiento económico mayor.

La inversión corporativa creció un 1,5 %, frente a la caída del 0,2 % de 2024, mientras que el gasto público se incrementó un 0,7 %, menos de la mitad que en el año precedente.

La inversión pública en el archipiélago cayó un 0,7 % dicho año, en comparación con la contracción del 1,8 % del anterior.

En lo que respecta al último trimestre de 2025, el PIB japonés creció un 0,1 % con respecto al previo, gracias a un consumo sostenido, aunque aún débil, y principalmente por un notable aumento de la inversión inmobiliaria.

En términos interanuales, entre octubre y diciembre del año pasado la cuarta economía mundial avanzó también un 0,1 %.

En el trimestre de julio a septiembre del año pasado, el PIB nipón había retrocedido un 0,7 % intertrimestral, según datos revisados.

El consumo privado durante los últimos tres meses de 2025 aumentó un 0,1 %, una desaceleración con respecto al avance del 0,4 % en los tres meses previos, pero un avance sostenido.

Mientras, la inversión inmobiliaria aumentó un 4,8 % de octubre a diciembre, frente a la caída del 8,4 % del trimestre anterior.

La inversión corporativa aumentó un 0,2 % en el mencionado trimestre, frente al retroceso del 0,3 % anterior.

Las exportaciones bajaron un 0,3 % en los últimos tres meses del año pasado y las importaciones se redujeron otro 0,3 %. EFE

