La economía rusa se desacelera y crece un 1% en 2025, anuncia Putin

La economía de Rusia creció un 1% en 2025, anunció este martes el presidente Vladimir Putin, una desaceleración con respecto a la expansión registrada en años anteriores debido al lastre de la guerra en Ucrania.

Tras la operación militar en Ucrania en febrero de 2022 el enorme gasto en las fuerzas armadas impulsó inicialmente el crecimiento y ayudó a Moscú a desafiar las predicciones de colapso económico.

Pero el aumento del gasto ha hecho subir la inflación, lo que ha afectado al crecimiento real.

«El PIB de Rusia creció un 1% el año pasado. Se trata de una cifra inferior a la dinámica observada anteriormente, como bien sabemos: en 2023 y 2024, el crecimiento fue del 4,1% y del 4,3%, respectivamente», declaró Putin en una reunión del Gobierno.

«Pero también sabemos que esta desaceleración no solo era esperada, sino que incluso se podría decir que fue causada por el hombre: estuvo vinculada a medidas específicas para reducir la inflación», añadió.

Según él, la inflación «se redujo al 5,6%» en 2025, en comparación con el 9,5% del año anterior.

En diciembre, el banco central de Rusia redujo su tasa de interés de referencia al 16%, aprovechando que la inflación mostraba signos de desaceleración.

Pero la agencia estatal de estadísticas Rosstat no espera que la inflación anual se reduzca al objetivo del 4% hasta 2027.

«La tarea es clara: necesitamos restaurar la tasa de crecimiento de la economía nacional, mejorar el clima empresarial y aumentar la actividad inversora con un enfoque en aumentar la productividad laboral», dijo Putin el martes.

A principios de este mes, Moscú afirmó que sus ingresos por petróleo y gas, cruciales para las arcas públicas, han caído a un mínimo en cinco años.

Los sectores de petróleo y gas de Rusia y muchas de sus empresas se han visto sometidos a sanciones europeas y estadounidenses desde que Moscú lanzó una ofensiva militar en Ucrania en 2022.

