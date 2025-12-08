The Swiss voice in the world since 1935
La ecuatoriana Katherine Tisalema ganadora del Cross de Cantimpalos (España)

1 minuto

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- La ecuatoriana Katherine Tisalema, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, y el marroquí Adberrahmane Aferdi se proclamaron este lunes campeones de la edición 53 del Cross Nacional de Cantimpalos (Segovia), el más antiguo de Castilla y León.

Tisalema, reciente ganadora del Cross de Quintanar de la Orden y segunda en Aranda de Duero, fue la más rápida en los siete kilómetros de la carrera femenina y paró el crono en 24:03, cinco segundos menos que la española Claudia Corral (24:08), segunda. Completó el podio la también española Cristina Espejo (24:18).

En la categoría masculina, sobre un recorrido de nueve kilómetros, el vencedor fue el marroquí Adberrahmane Aferdi, ganador de la última carrera Santurce a Bilbao, con un tiempo de 26:36, seguido del español Younes Kniya (26:46) y el keniano Kelvin Kiptoo (26:56), tercero. EFE

