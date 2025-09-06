La embajada de Colombia en EE.UU. critica el viaje de varios alcaldes a Washington

2 minutos

Nueva York, 6 sep (EFE).- La embajada de Colombia en Estados Unidos criticó este sábado la visita el día de mañana de un grupo de alcaldes colombianos a Washington, que tendría como objetivo mantener la certificación anual de programas de cooperación vinculados con la política antidrogas.

«Es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar sobre los avances y resultados de la política de drogas», apunta la delegación diplomática colombiana en un breve comunicado divulgado hoy.

La embajada subraya que en los próximos días el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, tomará una decisión sobre la certificación de drogas que emite anualmente y que evalúa el grado de colaboración de países productores o de tránsito de drogas en la lucha contra el narcotráfico.

Con esta medida, países como Colombia reciben el apoyo de Washington para fortalecer sus programas antidrogas y en caso de ser descertificados pueden enfrentar sanciones como la suspensión de hasta el 50 % de la asistencia exterior que otorga el país norteamericano.

Según el comunicado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la embajada han comunicado de forma «permanente» al Gobierno de Estados Unidos los avances y resultados en la ejecución de su política antidrogas.

Además, la embajada insiste en que ha liderado visitas técnicas de funcionarios y miembro de la Fuerza Pública colombiana a autoridades y agencias en EE.UU. relacionadas con la cooperación internacional en esta materia.

Por su parte, la revista Semana adelantó este viernes que los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena tienen planeado un viaje este domingo a la capital estadounidense.

En respuesta a la noticia, Petro aseguró en su cuenta de X que los cinco alcaldes que planean viajar a Washington «no están autorizados para representar a Colombia».

«Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta», escribió el mandatario colombiano. EFE

asg/aaca/jrg