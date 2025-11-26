La emblemática Basílica de la Soledad en Oaxaca encuentra su luz en la sostenibilidad

Ciudad de México, 26 nov (EFE).- La Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, joya del barroco novohispano, brilla desde este miércoles con una nueva iluminación sostenible impulsada por el programa México Brilla de Iberdrola México, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y eclesiásticas.

Construida entre 1682 y 1690, esta basílica que alberga a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad, resplandece con una luz renovada sobre su fachada de cantera amarilla y los muros de cantera verde. El templo se realza con 72 proyectores LED de alta eficiencia que reducen más del 55 % del consumo eléctrico y revelan detalles antes ocultos en la oscuridad.

Paola Martínez Castro, directora de Comunicación y RSC de Iberdrola México, señaló, durante el evento de encendido de la iluminación, que el proyecto combina innovación, eficiencia energética y protección del patrimonio.

“Las luminarias se instalaron en puntos estratégicos para respetar la integridad del monumento y reproducir con fidelidad los colores y texturas de la cantera”, explicó.

La iluminación como identidad

La iluminación también tiene un profundo significado para los fieles. “La Virgen de la Soledad es la patrona y mueve la fe de los oaxaqueños”, explicó Margarito Mijangos Ríos, coordinador general de la comisión de Bienes Culturales y Arte Sacro de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca.

“El proyecto nos abre los ojos para que, además de brillar por el día, ahora (la basílica) también lo haga por la noche. De día observas ciertos detalles, pero en la noche puedes encontrar otros detalles diferentes”, apuntó.

Asimismo, el presidente municipal de Oaxaca de Juarez, Raymundo Chagoya, afirmó que la intervención honra la historia de la ciudad y refuerza la identidad comunitaria.

“Este encendido es un acto de identidad y es un recordatorio de que Oaxaca brilla cuando colaboramos, cuando cuidamos nuestros espacios públicos y cuando caminamos hombro a hombro por el bienestar y la seguridad de los vecinos”, dijo.

Luz en medio de la oscuridad

Con el sonido del órgano de la basílica de más de 300 años de antigüedad y el himno de Oaxaca ‘Dios nunca muere’, el ambiente se llenó de expectativa durante la cuenta regresiva para el encendido de la nueva iluminación.

En este sentido Jerónimo Armengol, dueño de una nevería con más de 90 años de historia y cuyos familiares repartieron helado de tuna con leche quemada entre los asistentes, destacó la importancia de la iluminación al recordar que el edificio “siempre se veía en tinieblas”, destacando que ahora “su belleza” también puede apreciarse de noche.

A poco más de 500 metros se encuentra la Catedral Metropolitana de Oaxaca, el primer templo iluminado dentro del programa, al que también se sumó la Catedral de Santiago Apóstol en Saltillo.

La coordinadora de la Fundación Iberdrola México, Erika Fernández, afirmó que la iniciativa busca preservar el patrimonio y atraer turismo, además de promover la eficiencia energética con bajo consumo eléctrico, posicionándose como un referente nacional en sostenibilidad.

México Brilla busca iluminar diez edificios históricos del estado. Con la Basílica de la Soledad, y tras la Catedral Metropolitana y el Templo de Santo Domingo, se anunció que el siguiente será el Templo de San Matías Jalatlaco. EFE

