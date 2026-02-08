La escalada de tensiones con EEUU motiva nuevas alertas para viajeros a Cuba

4 minutos

Raquel Martori

La Habana, 8 feb (EFE).- La escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU. y el asedio petrolero de Washington a un país en su peor crisis en décadas han llevado a Gobiernos de América y Europa a lanzar advertencias a sus potenciales viajeros, amenazando un sector clave para la economía de la isla.

Países entre los principales emisores de turistas a la isla, como Canadá, Estados Unidos y España, han señalado en las últimas semanas la crítica situación que atraviesa el país.

Argentina recomendó directamente «evitar o posponer viajes turísticos» ante el déficit de combustible, alimentos y agua, y los prolongados cortes eléctricos.

El Gobierno de Canadá, por su parte, avisó a sus ciudadanos en su página oficial que la situación actual en Cuba es «impredecible y podría deteriorarse, alterando la disponibilidad de vuelos en poco tiempo».

El país, el principal emisor de turistas a la isla durante décadas, advirtió que «se debe ejercer un alto grado de precaución en Cuba debido al empeoramiento de la escasez de electricidad, combustible y necesidades básicas, incluidos alimentos, agua y medicinas, que también puede afectar a los centros turísticos».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también alertó a sus viajeros sobre los apagones, asegurando que pueden superar las 24 horas consecutivas y que pueden impactar en los servicios básicos.

Reino Unido indicó asimismo que la falta de combustible puede cancelar o retrasar los planes turísticos sin previo aviso.

La embajada de EE.UU. en La Habana advirtió en su web que la red eléctrica cubana «es cada vez más inestable» y que los efectos de los apagones son transversales, por lo que pidió precaución.

Las embajadas de España y Ucrania también han divulgado alertas a sus ciudadanos por la actual crisis energética y las recientes medidas de EE.UU. contra la isla.

La española ahondó en «la debilidad de su sistema de generación y distribución de energía eléctrica», pero también en la epidemia de chikunguña desatada en la isla en la segunda mitad del año pasado.

«La crítica escasez de medicamentos en Cuba hace aconsejable viajar provisto de un pequeño botiquín con los medicamentos que uno necesite habitualmente, además de sales de rehidratación oral, analgésicos, antibióticos genéricos, antidiarreicos, antihistamínicos, desinfectante, apósitos», indica el aviso.

La embajada de Ucrania en la capital cubana también avisó a sus ciudadanos a través de las redes sociales sobre el empeoramiento de la situación económica y las implicaciones de este deterioro en la isla.

En concreto les instó a evitar viajar a Cuba, adoptar precauciones adicionales si ya se encontraban en el país y contactar inmediatamente la línea consular de guardia ante cualquier situación urgente.

Así, el asedio petrolero, además de paralizar poco a poco al país -que sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas-, mina el potencial de uno de sus principales sectores económicos, tanto por ingresos como por generación de divisas.

El turismo, sin embargo, llevaba ya varios años de capa caída por la conjunción de las sanciones estadounidenses, la pandemia y la crisis económica nacional, que lastra el servicio y la calidad de la oferta.

Si en 2018 Cuba logró atraer 4,7 millones de turistas, su récord histórico, la isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales.

Asedio petrolero

Estados Unidos puso fin a los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y la semana pasada amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene «los días contados» por la falta de combustible y evidenciado que espera que la crisis conduzca a «un cambio de régimen».

Ante la previsión de un «desabastecimiento agudo de combustible», el Gobierno cubano ha puesto en marcha desde este sábado de un plan de emergencia inspirado en la denominada «opción cero», una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado «Periodo Especial» de los años noventa. EFE

rmo/jpm/jlp

(Foto)