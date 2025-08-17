La española Lucía García le da al Monterrey un triunfo por 3-1 sobre el Santos Laguna

2 minutos

Monterrey (México), 16 ago (EFE).- La española Lucía García convirtió dos goles este sábado para darle al Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde una victoria por 3-1 sobre el Santos Laguna, en el Apertura del fútbol femenino de México.

En la séptima jornada del campeonato, García, dos veces, y Christina Burkenroad, una; le dieron el triunfo a las Rayadas que impusieron condiciones en su estadio, luego de haber sido goleadas el pasado martes 4-0 por el Cruz Azul.

Burkenroad aceptó un balón de Allison Veloz y en el minuto 14 le dio al Monterrey una ventaja de 1-0, ampliada en el 53, cuando la española le ganó el duelo a la guardameta Areli Reyes y de derecha la venció.

Santos peleó y en el 90 se acercó con un golpe de cabeza de la nigeriana Vivian Obianujuwan, pero en el 90+3 Lucía García entró al área y de zurda cerró la cuenta.

Las Rayadas subieron al cuarto lugar con cinco triunfos, dos derrotas y 15 puntos, tres menos que el América que mañana visitará a las Pumas UNAM para tratar de extender su paso perfecto.

Un rato antes la venezolana Enyerliannys Higuera anotó un gol de zurda, a la salida de la portera, para darle al San Luis un triunfo por 1-2 sobre el Tijuana.

Ayer, en el inicio de la fecha siete, la delantera Charlyn Corral, premio Pichichi en España en el 2018, anotó un gol y puso una asistencia para encabezar la ofensiva del campeón Pachuca, en su triunfo por 2-3 sobre el Tigres UANL.

Corral y las nigerianas Ohale Osinachi e Ihezuo Chinwendu convirtieron por las monarcas de liga, en tanto María Sánchez y Diana Ordóñez anotaron por las visitantes.

Este domingo, además del Pumas UNAM-América, las Chivas de Guadalajara visitarán al Atlas y el Toluca al Juárez FC.

El lunes, en el cierre de la jornada, el León recibirá al Querétaro, Mazatlán al Puebla y Necaxa al Cruz Azul.EFE

