The Swiss voice in the world since 1935

La española Lucía García le da al Monterrey un triunfo por 3-1 sobre el Santos Laguna

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Monterrey (México), 16 ago (EFE).- La española Lucía García convirtió dos goles este sábado para darle al Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde una victoria por 3-1 sobre el Santos Laguna, en el Apertura del fútbol femenino de México.

En la séptima jornada del campeonato, García, dos veces, y Christina Burkenroad, una; le dieron el triunfo a las Rayadas que impusieron condiciones en su estadio, luego de haber sido goleadas el pasado martes 4-0 por el Cruz Azul.

Burkenroad aceptó un balón de Allison Veloz y en el minuto 14 le dio al Monterrey una ventaja de 1-0, ampliada en el 53, cuando la española le ganó el duelo a la guardameta Areli Reyes y de derecha la venció.

Santos peleó y en el 90 se acercó con un golpe de cabeza de la nigeriana Vivian Obianujuwan, pero en el 90+3 Lucía García entró al área y de zurda cerró la cuenta.

Las Rayadas subieron al cuarto lugar con cinco triunfos, dos derrotas y 15 puntos, tres menos que el América que mañana visitará a las Pumas UNAM para tratar de extender su paso perfecto.

Un rato antes la venezolana Enyerliannys Higuera anotó un gol de zurda, a la salida de la portera, para darle al San Luis un triunfo por 1-2 sobre el Tijuana.

Ayer, en el inicio de la fecha siete, la delantera Charlyn Corral, premio Pichichi en España en el 2018, anotó un gol y puso una asistencia para encabezar la ofensiva del campeón Pachuca, en su triunfo por 2-3 sobre el Tigres UANL.

Corral y las nigerianas Ohale Osinachi e Ihezuo Chinwendu convirtieron por las monarcas de liga, en tanto María Sánchez y Diana Ordóñez anotaron por las visitantes.

Este domingo, además del Pumas UNAM-América, las Chivas de Guadalajara visitarán al Atlas y el Toluca al Juárez FC.

El lunes, en el cierre de la jornada, el León recibirá al Querétaro, Mazatlán al Puebla y Necaxa al Cruz Azul.EFE

gb/jag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR