La esposa de Erdogan apela a Melania Trump por los 18.000 niños «asesinados» en Gaza

Ankara, 23 ago (EFE).- La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, pidió a su homóloga estadounidense, Melania Trump, que muestre la misma preocupación por los más de 18.000 niños palestinos «brutalmente asesinados» en Gaza que la que expresó por los menores ucranianos víctimas de la invasión rusa.

En una carta fechada el viernes y difundida este sábado por medios turcos, Emine Erdogan elogió la sensibilidad mostrada por la primera dama estadounidense con los menores de Ucrania, pero le instó a extender esa compasión a Gaza, donde recordó que «cada 45 minutos muere un niño», según UNICEF.

«Como usted misma subrayó, el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro y afectuoso es universal e incuestionable», escribió Erdogan, y añadió: «Ese derecho no es privilegio de ninguna geografía, raza, etnia, grupo religioso o ideología».

«Confío en que usted mostrará aún con más fuerza por Gaza la preocupación que expresó por los 648 niños ucranianos muertos en la guerra, ya que en solo dos años 62.000 civiles inocentes -18.000 de ellos niños- fueron asesinados brutalmente», escribió.

Erdogan recordó las palabras de un informe de UNICEF que describía la superficie de Gaza como «un infierno para los niños» y su subsuelo como «un cementerio» y pidió a Melania Trump que envíe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, una carta similar a la que dirigió al presidente ruso, Vladímir Putin, expresando su preocupación por los menores ucranianos.

La esposa de Erdogan concluyó su carta citando casos concretos de víctimas, como Hind Recep, de seis años, acribillada por «335 balas».

La primera dama turca dijo que ya era tarde para los más de 18.000 bebés y niños muertos, «pero para más de un millón de menores que aún sobreviven en Gaza, todavía tenemos una oportunidad».EFE

