La Eurocámara pide legislación que limite los alquileres turísticos de corta duración

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este martes una resolución en la que pide a la Comisión Europea (CE) un marco legal que permita limitar los alquileres turísticos de corta duración mediante topes nocturnos, regímenes de autorización y zonificación.

Para ello, los eurodiputados reclaman que Bruselas defina normas claras de prestación de servicios, establezca categorías distintas de anfitriones y obligue a plataformas como Airbnb a verificar los registros de sus anunciantes y retirar de forma ágil los alquileres ilegales.

El texto fue adoptado con 439 votos a favor, 42 en contra y 129 abstenciones.

«Exigir normas justas sobre los alquileres de corta duración en toda Europa es necesario para difundir el turismo de manera más uniforme entre las regiones, mejorar la conectividad, apoyar mejores condiciones de trabajo y preservar nuestra identidad», defendió el ponente del texto, el socialdemócrata maltés Daniel Attard, en un comunicado tras la votación.

Más allá del alquiler turístico, la resolución reclama la creación de una dirección general específica para el turismo sostenible dentro de la Comisión y mecanismos de financiación para regiones con alta presión turística o dependencia estacional.

«Esta resolución sienta las bases de la estrategia de turismo sostenible de la UE que venimos reclamando», recalcó por su parte la eurodiputada croata Nikolina Brnjac, encargada de negociar el texto en nombre del Partido Popular Europeo, en un comunicado.

Asimismo, abordaron el problema del exceso de turismo -el 80 % de los viajeros visitan solo el 10 % de los destinos mundiales- y propusieron una tarjeta europea de capacitación profesional para los trabajadores del sector, reconocida en todos los Estados miembros.

En este sentido, el informe critica que el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, aún en negociación, no incluya una línea presupuestaria independiente para el sector, que representa el 10,5 % del PIB de la UE y emplea a unos 12,3 millones de personas, según el Parlamento.

La resolución llega antes de que la Comisión adopte la primera estrategia de turismo sostenible de la UE, prevista para este trimestre y cuya consulta pública cerró en septiembre de 2025. EFE

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