La ex primera ministra de Bangladés denuncia su condena a muerte como persecución política

1 minuto

Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina denunció este lunes que su condena a muerte responde a un proceso político dirigido por el Gobierno interino de Muhammad Yunus, al que acusó de emplear un tribunal parcial para intentar eliminarla a ella y a su partido.

«Los veredictos anunciados en mi contra han sido dictados por un tribunal manipulado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático. Son parciales y están motivados políticamente», declaró en un comunicado difundido por la Liga Awami, la formación política que lidera. EFE

(Foto) (Vídeo)