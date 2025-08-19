La exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal busca trabajo en LinkedIn

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019, anunció que busca trabajo en el sector privado a partir del 10 de diciembre de este año, cuando terminará su actual mandato como diputada nacional, según publicó el lunes en su perfil de la red social LinkedIn.

«El 10 de diciembre me quedo sin trabajo», afirmó Vidal, de 51 años y referente nacional del partido de centroderecha PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015 – 2019), que enfrenta la pérdida de su electorado frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), fuerza que lidera el actual presidente, Javier Milei.

«Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones», en referencia a que no participa en ninguna candidatura para las elecciones legislativas de este año, en las que LLA llegó a un acuerdo político con el PRO que no la incluyó.

En su publicación, Vidal explicó que ahora busca trabajo en el sector privado y aclaró que ya lo hizo como docente en universidades tras finalizar en 2019 su mandato como gobernadora de la provincia más grande del país, que desde entonces gobierna el peronista Axel Kicillof.

«Como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás», confesó la actual diputada.

En su publicación en LinkedIn, puntualizó los «aprendizajes enormes» que le dejó su paso por la función pública, en la que se involucró desde que Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires, entre 2007 y 2015: armado de equipos de trabajo, elegir «entre lo malo y lo horrible», «dar la cara» y la importancia del método por sobre las buenas ideas.

«Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar?», concluyó Vidal, antes de pedir recomendaciones a otros usuarios sobre qué curso de acción debería seguir.

El PRO, partido nacional que encabezó la mayor coalición opositora al peronismo hasta la llegada de Milei, afronta por estos días un proceso de desintegración interna, entre miembros que se sumaron al oficialismo ultraliberal del Gobierno nacional y quienes, como Vidal, se resisten. EFE

