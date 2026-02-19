La explosión de un camión con gas causa cuatro muertos y 10 heridos en Chile

La explosión de un camión que transportaba gas provocó este jueves la muerte de al menos cuatro personas y dejó 10 heridos en Santiago, informaron las autoridades chilenas.

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital. El conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio.

«Tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital», reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Se desconocen por ahora las causas del accidente.

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».

Los bomberos combaten el fuego.

