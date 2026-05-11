La exportación de autos de México crece un 11,43 % anual en abril

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Ciudad de México, 11 may (EFE).- La producción de vehículos ligeros en México creció un 2,14 % interanual en abril, hasta 329.878 unidades, mientras que las exportaciones aumentaron un 11,43 %, hasta 286.317 unidades, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado implicó 6.914 vehículos más fabricados frente a abril de 2025, cuando se produjeron 322.964 unidades, y 29.364 exportaciones adicionales respecto a las 256.953 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

En el acumulado de enero a abril, la producción de vehículos ligeros sumó 1.299.157 unidades, un avance anual de 0,91 % y 11.693 vehículos más que los 1.287.464 fabricados en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 1.081.948 unidades, un incremento de 4,68 % frente a las 1.033.555 del primer cuatrimestre del año pasado, con una diferencia positiva de 48.393 vehículos.

El aumento en la exportación del sector automotor, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y autopartes por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 821.984 unidades, equivalentes al 76 % del total entre enero y abril.

Le siguieron Canadá, con 134.245 unidades y el 12,4 % del total; Alemania, con 36.242 unidades y una participación de 3,3 %; Brasil, con 18.421 vehículos y el 1,7 %, y el resto de países, con 71.056 unidades, equivalentes al 6,6 %.

En el mercado interno, las ventas aumentaron un 8,63 % anual en abril, hasta 118.859 unidades, 9.439 más que las 109.420 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y abril, las ventas internas sumaron 500.512 vehículos ligeros, un crecimiento de 4,84 % frente a las 477.409 unidades del mismo periodo del año pasado, con 23.103 unidades adicionales.

La información del Inegi proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, que comercializan 43 marcas en México.

La industria automotriz es la mayor del país y representa casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025 el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el gobierno de Donald Trump.

El repunte de las exportaciones y la producción también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el país latinoamericano plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque ha advertido que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, pero una posición favorable frente a otras economías. EFE

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