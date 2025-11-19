La exposición ‘Esa minoría inmensa’ de Mérida habla en Lisboa de los «olvidados» romanos

2 minutos

Lisboa, 19 nov (EFE).- Algunas de las piezas halladas en el yacimiento arqueológico de Mérida viajaron hasta Lisboa para contar, a través de la exposición ‘Esa minoría inmensa’ inaugurada este miércoles, la historia de «los olvidados» de la época romana, los que estaban «detrás de los emperadores y la historia oficial».

Así lo explicó a EFE la comisaria de la exposición Rocío Ayerbe, quien indicó que la muestra trata de «explicar cómo era la pirámide social» del imperio romano.

Para ello, han trasladado tres retratos originales, que describen «las tres edades del hombre» (niñez, juventud y adultez), así como tres inscripciones funerarias originales.

También están distribuidos a lo largo del espacio paneles que explican «quiénes eran los infames, cómo era la sociedad en época romana, cómo era la economía en Augusta Emerita, qué relaciones tenían con las diferentes ciudades, cuánto costaban las cosas», entre otros factores, detalló la comisaria.

Por su parte, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, destacó que el objetivo de este tipo de exposiciones es que estén atravesadas por un «carácter social», en este caso hablando de un grupo de personas «menos protagonistas» en la historia romana.

«Nosotros estamos encantados de poder trasladar Mérida, darla a conocer, en el puerto natural de época romana para la ciudad, que era Olissipo, la gran Lisboa», agregó Palma.

La muestra, que se estrenó en julio en el Teatro Clásico de Mérida y también estuvo presente en el Museo Oiasso de Irún (Guipúzcoa), se podrá visitar en la capital portuguesa hasta el 31 de enero de 2026. EFE

lmg/lar

(foto)(video)