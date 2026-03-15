La extrema derecha progresa en el sur de Francia en comicios municipales

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La extrema derecha encabezaba este domingo la primera vuelta de los comicios municipales en varias ciudades del sur de Francia, según las primeras estimaciones, unas elecciones que podrían ver París girar a la derecha tras 25 años de alcaldes de izquierda.

Aunque estos comicios suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la elección presidencial de 2027.

El eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera los sondeos de la presidencial, a la que ya no puede presentarse el mandatario centroderechista Emmanuel Macron ni la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, inhabilitada judicialmente por el momento.

«El cambio no espera a 2027. Comienza el próximo domingo», aseguró este domingo Bardella, tras llamar a votar en la segunda vuelta por «alcaldes profundamente patriotas que serán la voz de la alternancia y la recuperación».

En el sur de Francia, los alcaldes de su partido Agrupación Nacional (RN) en Perpiñán, Louis Aliot, y en Fréjus, David Rachline, fueron reelegidos en primera vuelta, según las primeras estimaciones.

Pero el partido de Marine Le Pen podría ganar el próximo domingo otras ciudades mediterráneas como Tolón o Nimes, al encabezar el escrutinio de primera vuelta.

Un buen resultado reforzaría al partido de Le Pen de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron una profunda crisis política en Francia, ya lo confirmaron como uno de los tres principales bloques políticos, junto a la izquierda y la centroderecha.

– Baja participación –

Casi 49 millones de personas estaban llamadas a las urnas en estos comicios, que, según Marta Lorimer, profesora en la Universidad de Cardiff, son seguidos en la Unión Europea para medir «en qué punto está Francia a un año de unas elecciones cruciales para el futuro de Europa».

Una de las primeras sorpresas fue la participación. Entre el 56% y el 58,5% de electores acudieron a las urnas en la primera vuelta, una de las más bajas desde mediados del siglo XX sólo por delante de la de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

«No es una buena noticia» para la democracia, advirtió Adélaïde Zulfikarpasic, analista de Ipsos Bva, para quien esto se debió a la crisis política y a que el contexto internacional, con la guerra en Oriente Medio, ocultó la campaña.

En París, en manos de la izquierda desde 2001, el diputado socialista Emmanuel Grégoire espera suceder a la actual regidora, Anne Hidalgo, que renunció a optar a un tercer mandato, con un programa continuista junto a ecologistas y comunistas.

Grégoire lidera los sondeos, que no descartan tampoco una victoria de su principal rival, la exministra conservadora Rachida Dati, que ha hecho de la alternancia y de las críticas sobre la inseguridad y la suciedad en París sus caballos de batalla.

– Alianzas clave –

A la espera de los primeros resultados sobre París, los sondeos durante la campaña avanzaban que otros tres candidatos podrían superar el umbral del 10% de votos y acceder a la segunda vuelta, por lo que las posibles alianzas entre las dos vueltas serán claves para alcanzar la alcaldía.

La misma situación se vive en las principales ciudades de Francia. Los ecologistas se juegan las alcaldías ganadas en 2020 durante la «ola verde», como Lyon o Estrasburgo.

Las discusiones y eventuales alianzas durante la segunda vuelta ofrecerán «un adelanto de lo que veremos el próximo año», afirmó Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group, en referencia a la presidencial.

En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 con el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) parece difícil por las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.

Al cierre de los colegios, el diputado de LFI, Manuel Bompard, tendió la mano a las otras listas de izquierda allí «donde la derecha y la extrema derecha presenten una amenaza».

Las municipales podrían reafirmar las ambiciones presidenciales del ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, quien fió su candidatura a su reelección en la localidad portuaria de El Havre, donde encabezó la primera vuelta.

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