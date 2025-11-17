La FAA levanta las restricciones a los vuelos en EEUU desde el lunes

La agencia estadounidense que regula la aviación (FAA) anunció la noche del domingo que a partir del lunes pondrá fin a las restricciones de vuelos domésticos en los aeropuertos más ocupados del país.

«Significa que las operaciones normales pueden reanudarse en todo el espacio aéreo nacional» a partir de las 06H00 del lunes en Washington (10H00 GMT), escribió la FAA en un comunicado.

El 7 de noviembre se impuso una reducción del 10% en los vuelos domésticos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país debido a la falta de personal en las torres de control.

En pleno bloqueo presupuestario del gobierno se les solicitó a los funcionarios trabajar sin paga.

A pesar del fin del «shutdown» más largo en la historia de Estados Unidos, el miércoles, se mantuvo una reducción de 3% de los vuelos para el fin de semana.

El regreso a la normalidad ocurrirá justo antes de las masivas salidas por la fiesta de Acción de Gracias, una importante cita familiar para los estadounidenses el 27 de noviembre. Se espera un récord de pasajeros aéreos.

