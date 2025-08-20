La familia de la niña de siete años torturada hasta morir en R. Dominicana pide justicia

Santo Domingo, 20 ago (EFE).- La familia de la niña de siete años torturada hasta la muerte el fin de semana en la capital de la República Dominicana pidió este miércoles justicia y que caiga «todo el peso de la ley» contra los imputados del crimen, una pareja de esposos que tenía bajo su cuidado a la menor.

En declaraciones este miércoles a la prensa en el Palacio de Justicia de la capital dominicana, Arisleidy Coronado, abuela de la menor, dijo que los acusados «prometieron una mejor vida a la niña y que la iban a mantener bien y poner a estudiar».

«Es un abuso terrible porque la niña no se pudo defender, ella no se defendió», señaló Coronado que, por otro lado, dijo que nunca notaron que la menor estaba siendo maltratada.

De crimen se acusa a los esposos Yokeiry Coronado De La Cruz, tía de la madre de la víctima, y a su esposo, Jeider Montero Medina, detenidos el fin de semana tras la muerte de la niña en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Ambos están acusados por el Ministerio Público de homicidio, actos de tortura, barbarie y maltrato contra menores de edad.

El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva contra ambos, solicitud que será analizada mañana por un tribunal después de que fuera aplazada la audiencia de este miércoles, a solicitud de la defensa de la acusada.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante julio y agosto de este año cuando Coronado De La Cruz «incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que el imputado Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña».

El pasado sábado, Coronado De La Cruz solicitó la presencia de dos familiares en su residencia porque la niña presentaba convulsiones.

Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que se presentó en la casa tras una llamada al Sistema Nacional de Emergencias en la que informó de que la niña se encontraba inconsciente, certificó el fallecimiento de ésta a causa de un «cuadro de maltrato reiterado».

De acuerdo con el Ministerio Público, la versión de las causas del fallecimiento de Coronado De La Cruz no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades.

Después, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada cinco niños en la República Dominicana, de entre 1 y 14 años, sufre violencia a modo de disciplina en sus hogares. EFE

