La familia propietaria de la naviera CMA CGM entra en el capital de Carrefour con un 4 %

París, 12 nov (EFE).- El grupo francés de distribución Carrefour anunció este miércoles la entrada como «accionista de referencia», con un 4 % del capital de la familia Saadé, propietaria de CMA CGM, la tercera empresa mundial de transporte marítimo.

Carrefour explicó en un comunicado que el consejero delegado de CMA CGM, Rodolphe Saadé, entrará en su consejo a partir del 1 de diciembre como administrador independiente hasta la asamblea general de 2028, en sustitución de Eduardo Rossi, que ha sido representante del fondo Peninsula.

Carrix, el instrumento de inversión de la familia Saadé, será miembro del comité estratégico del consejo de administración de la compañía de distribución.

El consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard, manifestó su satisfacción por la llegada de este nuevo accionista de referencia y por lo que eso significa de «confianza en la estrategia de transformación del grupo».

«El compromiso, la visión y la experiencia de Rodolphe Saadé aportarán una gran contribución a nuestra gobernanza, al desarrollo de nuestro grupo y a su creación de valor», añadió Bompard.

El consejero delegado del gigante naviero dijo, por su parte, que junto con su familia está «feliz de entrar en el capital de Carrefour, un grupo francés que tiene un gran papel en la alimentación y en la distribución».

«La transformación iniciada, que asocia innovación, exigencia operativa y responsabilidad medioambiental, coincide con los valores que guían nuestros propios compromisos», indicó Saadé, que insistió en que una vez en el consejo de administración tiene intención de «contribuir a esta dinámica y acompañar el desarrollo del grupo en el tiempo».

La llegada de la familia propietaria de CMA CGM, que se convierte en el segundo accionista de Carrefour por detrás de Galfa (9,5 %), la entidad de las familias francesas Moulin-Houzé (que controlan entre otras cosas Galeries Lafayette) marca en paralelo la retirada de Peninsula, el instrumento de inversión de los herederos del empresario brasileño Abilio Diniz, muerto en 2024. EFE

