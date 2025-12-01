La FAO alerta sobre la «amenaza urgente» de las enfermedades animales transfronterizas

2 minutos

Roma, 1 dic (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este lunes sobre la «amenaza urgente» que suponen las enfermedades animales transfronterizas (TADs), entre ellas la peste porcina africana, que ponen en peligro la seguridad alimentaria.

Estas enfermedades, que son «altamente contagiosas» y cruzan fronteras rápidamente, pueden generar pérdidas anuales de entre 48.000 y 300.000 millones de dólares, según el organismo.

«Los brotes pueden devastar a los pequeños productores, interrumpir el comercio, tensar los presupuestos nacionales, alimentar la resistencia a los antimicrobianos e incluso transmitirse a los humanos», señaló la FAO en un comunicado, en el que no se cita expresamente el caso de España ni ningún otro país en concreto.

Entre los recientes brotes más importantes, la FAO mencionó la peste porcina africana, que desde 2007 ha afectado a más de 50 países en África, Europa, Asia y América; la fiebre aftosa (FMD), que, aunque endémica en África y el Oriente Próximo, causó un brote significativo en Europa en 2025; y la gripe aviar altamente patógena.

La organización agregó que los riesgos asociados con estas enfermedades se ven amplificados por la expansión del comercio global, el aumento de los movimientos de animales y los efectos de la crisis climática.

«A medida que animales y humanos viven en mayor proximidad y los movimientos globales aumentan, estas enfermedades se están propagando más rápido: de animal a animal, de granja a granja y de país a país», se indica en el informe.

El Director General de la FAO, Qu Dongyu, instó a los países miembros a fortalecer las alianzas globales para enfrentar «una de las amenazas más urgentes para la seguridad alimentaria global y la estabilidad económica».

«El coste de la prevención es mucho menor que el coste de la inacción», afirmó.

«Ningún país puede gestionar estas enfermedades solo», concluyó Qu Dongyu, y añadió: «Este programa es cómo protegemos nuestro ganado, nuestras economías y nuestro futuro compartido». EFE

