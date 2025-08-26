La Federación de la Cruz Roja apoya a afectados por ataque contra embarcación humanitaria

The Swiss voice in the world since 1935

Ginebra, 26 ago (EFE).- La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó este martes que está trabajando activamente para apoyar a todos los afectados en el ataque del domingo contra el barco de la ONG SOS Méditerranée, el Ocean Viking, que llevaba 87 migrantes rescatados horas antes frente a las costas de Libia.

El barco fue impactado por múltiples balas disparadas desde una patrullera de la llamada Guardia Costera Libia, informó la organización rescatista..

La FICR afirmó también que está investigando por su cuenta las circunstancias que rodean ese acto violento, en el que nadie resultó herido.

«Sin embargo, este grave suceso ha puesto en peligro la seguridad y el bienestar tanto de nuestro personal humanitario, como de las personas rescatadas a bordo», denunció.

Enfatizó que actualmente los trabajadores humanitarios operan en entornos cada vez más peligrosos, a menudo poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar a otras personas. EFE

