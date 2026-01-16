La filial finlandesa de Lukoil entra en concurso de acreedores por sanciones de EE.UU.

2 minutos

Helsinki, 16 ene (EFE).- La cadena de gasolineras Teboil, filial finlandesa de la compañía rusa Lukoil, entró este viernes en concurso de acreedores como resultado de las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, según informaron medios locales.

El procedimiento fue decretado por el Tribunal de Distrito de Uusimaa Occidental, en la región metropolitana de Helsinki, a petición de la compañía finlandesa, ante la imposibilidad de seguir operando sus cerca de 430 gasolineras por el impacto de las sanciones.

Teboil, que fue adquirida por Lukoil en 2005, se encuentra en crisis desde que EE. UU. impuso sanciones en noviembre pasado a las dos grandes petroleras rusas con el fin de presionar a Moscú para que negocie la paz con Ucrania.

Desde entonces, los bancos finlandeses mantienen bloqueadas las transacciones financieras de Teboil y sus proveedores se niegan a suministrar combustible a sus estaciones de servicio.

Las sanciones de Washington obligaron a Lukoil a plantearse la venta de sus activos fuera de Rusia, pero hasta la fecha no ha logrado cerrar la operación a pesar de haber negociado con varios compradores potenciales.

Tras ser sancionada, Lukoil anunció que vendería sus negocios internacionales al grupo suizo Gunvor, fundado por el magnate ruso Guennadi Tímchenko, antiguo amigo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el multimillonario sueco Torbjörn Törnqvist.

Sin embargo, Gunvor se vio obligado poco después a retirar su oferta de 22.000 millones de dólares por los activos extranjeros de la petrolera rusa, después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. se opusiera a la operación al considerar que la empresa suiza es una «marioneta del Kremlin».

Además de sus activos en Rusia, Lukoil posee refinerías en Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos, así como una red de aproximadamente 2.500 gasolineras en 19 países. EFE

