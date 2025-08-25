La Fiscalía alemana acusa a un estadounidense de espionaje al servicio de China

The Swiss voice in the world since 1935

Berlín, 25 ago (EFE).- Un ciudadano estadounidense ha sido acusado de espionaje por la Fiscalía Federal alemana (GBA), según anunció este lunes la institución en un comunicado, en el que alegó que el sospechoso se había ofrecido a transmitir informaciones a los servicios secretos chinos.

De acuerdo con la nota, el individuo, al que se identificó tan solo como Martin D. en base a las leyes de privacidad alemanas, fue detenido ya en noviembre del año pasado por orden del juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

Según la GBA, Martin D. trabajó entre 2017 y 2023 para una contrata civil del Pentágono, el Departamento de Defensa de EE. UU., y, a más tardar a partir de 2020, ejerció su empleo desde una base militar estadounidense en Alemania.

«En verano de 2024, el acusado contactó en varias ocasiones a instituciones estatales chinas y se ofreció a facilitar informaciones delicadas del ejército estadounidense para que fueran transmitidas a un servicio de espionaje chino», afirmó la Fiscalía.

En la investigación que condujo a la detención de D. en Fráncfort (sur de Alemania) cooperó el Servicio de Protección de la Constitución, el servicio de seguridad alemán del interior.EFE

