La Fiscalía confirma la muerte de cinco mineros secuestrados en México

La Fiscalía General de México confirmó el lunes la muerte de cinco de los diez trabajadores de una mina canadiense secuestrados hace dos semanas en el noroeste de México, en una zona disputada entre criminales por su riqueza minera.

En un comunicado, la fiscalía detalló que «llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio» en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa, y añadió que trabaja en la identificación de «otros cinco cuerpos».

Los diez trabajadores de la firma canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado los sacó a la fuerza de un campamento ubicado en la sede del proyecto en el poblado de Pánuco.

Las autoridades desplegaron más de mil efectivos para su búsqueda, en un operativo poco usual. Igualmente poco común resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional.

La Fiscalía General había informado el viernes la localización de varios cuerpos en un predio en el mismo municipio de Concordia. Según medios locales, los secuestrados son todos mexicanos, algunos son ingenieros y al menos uno es geólogo.

En un comunicado aparte, la firma canadiense dio a conocer la muerte de sus trabajadores, con base en información que obtuvo de familiares, pero sin precisar cifras y aclaró que se encuentra «a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas».

– Plata, oro, plomo y zinc –

El complejo de la firma canadiense se encuentra en Pánuco, una comunidad de unos cientos de habitantes del municipio de Concordia, que según testimonios de pobladores de la zona reunidos por la AFP sufre desde hace meses numerosos secuestros. El caso de trabajadores de una empresa internacional detonó la reacción de las autoridades.

Sin embargo, las disputas en esta localidad ocurren desde 2024 debido a la guerra intestina del poderoso cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por Estados Unidos

Las facciones enfrentadas son Los Mayos y Los Chapitos, siendo la segunda de ellas la que tiene dominio en la zona de la mina de oro y plata, según el gobierno mexicano.

La riqueza minera que cobija el subsuelo de Concordia, que incluye plata, oro, plomo y zinc, ha sido el aliciente para que los criminales lleguen a la zona, ávidos de lucro mediante secuestros o extorsiones.

Hasta 2015, la región sur de Sinaloa albergaba 215 concesiones mineras, algunas en exploración y otras en explotación.

El estado es sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de estas pugnas internas del cártel de Sinaloa, que dejan más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos en poco más de un año.

