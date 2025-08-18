La Fiscalía de Ecuador formulará cargos contra un exministro en el caso Villavicencio

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- La Fiscalía de Ecuador solicitó al juez que lleva el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio que convoque a una audiencia para formular cargos por presunta autoría intelectual del crimen en contra de varias personas, entre ellas el exministro correísta José Serrano, detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Además de Serrano, el Ministerio Público señaló en un comunicado que busca formular cargos contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Daniel Salcedo y Xavier Jordán, investigados por diversos casos de corrupción.

Según la Fiscalía, la solicitud se sustenta «en una minuciosa investigación» llevada a cabo por la institución, «respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas, en calidad de autores intelectuales, en el delito de asesinato en el caso denominado como ‘Magnicidio F.V.'».

El Ministerio Público indicó que «la delincuencia no tiene lugar en un Estado democrático ni podrá evadir la acción de la justicia», por lo que aseguró que «continuará actuando con contundencia en este caso y en todos los procesos que deriven de él».

En mayo pasado, la Fiscalía incluyó en la investigación previa de este caso a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán, además de al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad del país por sentencias de corrupción, y quien no fue nombrado por el Ministerio Público en esta ocasión.

Un mes después, y tras sufrir un intento de asesinato en la cárcel, Salcedo dijo al Ministerio Público en el marco de esta indagación que el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, aparentemente abonados en dos pagos, y señaló a Jordán, a «un exministro y a otras personas» entre los supuestos financistas, según reveló a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas de Glas.

Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos delitos como corrupción, lavado de activos y fraude procesal, y una de las caras visibles de los casos de corrupción hospitalaria que salieron a la luz durante la pandemia de la covid-19, compareció en julio ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) en la que vinculó a la red con la que gestionaba contratos con centros de salud públicos con el asesinato de Villavicencio.

Explicó que el excandidato y periodista empezó a «tocarles el bolsillo», lo que supuestamente los llevó a que quisieran deshacerse de él.

Salcedo está detenido en una prisión del país, Jordán vive en Miami y el paradero de Aleaga es desconocido.

Detenido en Estados Unidos

Serrano fue una de las personas clave del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y ocupó varios cargos durante su administración. Fue ministro de Justicia y del Interior, puesto en el que duró cinco años.

Desde el pasado 7 de agosto se encuentra «bajo custodia del ICE» en el centro de detención Krome, ubicado en Miami, donde reside desde hace algunos años, pero desde el Gobierno ecuatoriano han señalado que no tienen detalles de su situación.

«Conozco que sigue detenido, a la espera de la audiencia de migración», dijo este lunes la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal.

Cuando se hizo pública su vinculación a la investigación en el caso de Villavicencio, Serrano aseguró que se trataba de un «burdo montaje» y que se estaba usando su nombre para «encubrir a los verdaderos responsables» del crimen.

Villavicencio, que como político fue uno de los mayores opositores a Correa y que por sus denuncias como asambleísta mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán, fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin a once días de las elecciones extraordinarias de 2023.

Hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo (‘El Invisible’), un cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’ que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del atentado desde la cárcel de la ciudad andina de Latacunga (centro).

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió durante el atentado y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta la fecha. EFE

