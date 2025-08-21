La Fiscalía de Ecuador reconoce que existen once casos de presunto abuso sexual clerical

Quito, 20 ago (EFE).- La Fiscalía de Ecuador reconoció este miércoles la existencia de, al menos, once casos de presunto abuso sexual clerical, según explicó un representante de la entidad durante la comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde se debatió sobre el caso de un sacerdote investigado por presunto abuso sexual destapado el pasado domingo.

Durante la comisión, el representante del Ministerio Público, Jorge Baño, explicó que, además de estos once casos, podría existir alguno más relacionado con el ámbito clerical, pero que no es posible un monitoreo desde los sistemas que tiene la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

La razón es que «no existe una variable que permita desagregar la ocupación o profesión del presunto victimario», según anotó el representante de la Fiscalía.

Baño detalló que el sacerdote separado de sus funciones por un presunto caso de abuso sexual a menores fue catalogado como «sospechoso».

Según indicó, se dictaron las medidas de protección pertinentes, se dispuso una valoración psicológica y se solicitó el ingreso de los menores al sistema de protección.

Este caso estalló el pasado domingo, cuando la Fiscalía informó que había iniciado una investigación contra un sacerdote que había sido encontrado con varios adolescentes en el interior de su vivienda en el balneario de Olón, en la provincia costera de Santa Elena.

Un día después, la Diócesis de Santa Elena anunció la separación del sacerdote de sus cargos mientras duren las pesquisas.

El caso se hizo público por redes sociales, donde se viralizó un video en el que aparecen varios ciudadanos increpándole e incluso refiriéndose a él como «pedófilo» por, presuntamente, estar en ropa interior con los menores.

«Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno», dice el sacerdote en el video. EFE

