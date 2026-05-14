La fiscalía de Francia pide siete años de cárcel para el expresidente Sarkozy por asociación ilícita

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La fiscalía francesa pidió este miércoles condenar al expresidente Nicolas Sarkozy a siete años de prisión, al considerarlo el «instigador» de un pacto de corrupción para financiar con dinero libio su campaña electoral de 2007.

Un tribunal de primera instancia lo condenó en septiembre a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para financiar ilegalmente su campaña.

Aunque presentó apelación, la justicia ordenó su ingreso en prisión, donde pasó 20 días antes de su liberación condicional en noviembre. Sarkozy fue el primer jefe de Estado francés en acabar tras los barrotes desde la Segunda Guerra Mundial.

Pese a declararse nuevamente inocente durante el juicio en apelación en París, la fiscalía pidió su condena por todos los cargos de los que se le acusa, entre ellos asociación ilícita, corrupción y financiación ilegal de campaña.

El ministerio público solicitó una pena de siete años de privación de libertad.

Según la acusación, el entonces ministro del Interior cerró un «acuerdo» con Gadafi para recibir financiación oculta de Trípoli a cambio de la promesa de examinar la situación judicial en Francia de la mano derecha y cuñado del mandatario libio, Abdulá Senussi.

Este escenario se articula en torno a dos reuniones secretas a finales de 2005 en Libia entre Claude Guéant y Brice Hortefeux, los colaboradores más cercanos de Sarkozy, y Senussi.

Seis años antes, la justicia francesa condenó en rebeldía a cadena perpetua a este cuñado del difunto dictador libio por ordenar el atentado contra el avión DC-10 de UTA que causó 170 muertos en 1989, entre ellos 54 franceses.

En los meses siguientes, el régimen libio hizo llegar unos 6 millones de euros (7 millones de dólares) a las cuentas del intermediario Ziad Takieddine, presente durante las reuniones clandestinas con el número dos libio.

En primera instancia, el marido de la cantante Carla Bruni sólo fue condenado por asociación ilícita, pero la fiscalía pidió al tribunal de apelación ir más allá, al considerarlo el «instigador» del pacto de corrupción.

«Sin Nicolas Sarkozy, todos estos encuentros y todas estas transferencias de fondos no tendrían ningún interés», subrayó el fiscal Damien Brunet durante los tres días de alegatos finales del ministerio público.

El mandatario entre 2007 y 2012 enfrenta una serie de problemas judiciales desde que dejó el cargo y ya recibió dos condenas firmes en otros casos. Por uno de ellos, llevó una tobillera electrónica durante varios meses en 2025.

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