La Fiscalía de París abre investigación para ayudar a víctimas del incendio en bar suizo

París, 5 ene (EFE).- La Fiscalía de París abrió este lunes una investigación judicial paralela para apoyar a las familias de las victimas francesas en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades de Suiza tras el incendio en el bar ‘Le Constellation’ de Crans-Montana en la pasada Nochevieja, que causó 40 muertos y 119 heridos.

Nueve franceses figuran entre las victimas mortales de ese «trágico» incendio, entre ellos varios menores, incluida la más joven que tenía 14 años, y al menos otros 23 resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, señaló en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, al anunciar la apertura de la investigación en Francia.

Esta investigación denominada «espejo» tiene el fin de acompañar a las familias francesas en las pesquisas llevadas a cabo por las autoridades suizas, señaló la fiscal.

En este sentido, Beccuau dejó claro que las autoridades suizas siguen siendo competentes para investigar el desarrollo de los hechos y la búsqueda de responsabilidades.

Las autoridades suizas abrieron una investigación contra los gerentes franceses del bar siniestrado, según anunció el sábado la fiscalía cantonal del Valais.

Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia, según el comunicado de las autoridades suizas.

De la investigación francesa iniciada hoy se encarga la unidad de «accidentes colectivos» de la Fiscalía de París, que ha abierto un procedimiento para que las víctimas francesas y sus familias puedan contar con un interlocutor común en Francia y facilitar, si es necesario, sus intercambios con las autoridades suizas.

Este procedimiento se ha confiado a la OCRVP (Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas) de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, precisó la fiscal de París.

La Federación ‘France victimes’ también ha sido movilizada por la Fiscalía de París para ofrecer apoyo psicológico y jurídico a las víctimas y a sus familias, a quienes Beccuau expresó su «pésame más profundo».

El presidente francés, Emmanuel Macron, asistirá el viernes en Suiza a la ceremonia en memoria de las 40 víctimas del incendio ocurrido en Nochevieja en un bar de la localidad de Crans Montana, informó este lunes la portavoz del gobierno, Maud Bregeon. EFE

