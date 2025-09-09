La Fiscalía de Portugal interroga a testigos en investigación por accidente del funicular

Lisboa, 9 sep (EFE).- La Fiscalía de Portugal comenzó a interrogar a testigos del accidente que la semana pasada se cobró la vida de 16 personas y dejó a una veintena de heridos después de que el turístico funicular de Glória en Lisboa descarrilara, según informó este martes en un comunicado.

El Ministerio Público detalló que en el marco de la investigación que inició tras el accidente «ya se ha recabado una amplia prueba documental y material, y también se ha iniciado el interrogatorio de testigos».

El miércoles 3 de septiembre, una de las cabinas del funicular de Glória, en pleno centro de Lisboa y que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más populares de la capital, descarriló en una curva, dejando 16 muertos y 23 heridos.

La investigación, «en la que se ha decretado el secreto judicial, continúa con los peritajes técnicos competentes y adecuados», agregó el ente público.

Esta es una de las tres investigaciones en curso, junto con la del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) y la ordenada por el Ayuntamiento de Lisboa sobre Carris, la empresa encargada de gestionar el funicular.

La Fiscalía también confirmó que ya ha culminado la identificación de las 16 víctimas mortales, ocho mujeres y ocho hombres que tenían edades comprendidas entre los 36 y los 82 años, una información que hasta el momento no se había hecho pública.

Cinco de las víctimas eran portuguesas, tres del Reino Unido, dos de Corea del Sur, dos canadienses (una de ellas con doble nacionalidad canadiense y marroquí), una suiza, una francesa, una ucraniana y una estadounidense.

Este martes, la cuesta de Lisboa donde está ubicado el funicular de Glória reabrió al paso y los peatones, muchos de ellos turistas extranjeros, volvieron a subir y bajar a pie esta empinada cuesta. EFE

lmg/rcf