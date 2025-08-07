La Fiscalía en Tennessee pide la pena de muerte para un sospechoso de asesinato múltiple

Washington, 7 ago (EFE).- La Fiscalía de Tennessee buscará la pena de muerte para un hombre acusado de acabar con la vida de cuatro integrantes de una misma familia y de haber abandonado a una bebé de siete meses.

El fiscal distrital Danny Goodman indicó este jueves a un juez local que buscará la pena máxima para Austin Robert Drummond, quien fue arrestado el pasado martes tras un operativo de búsqueda que se alargó por varios días.

El acusado está siendo detenido sin fianza debido a que representa un riesgo para «la seguridad de la comunidad», según indicó hoy el juez Andrew Cook, de acuerdo a reportes en los medios locales.

Goodman entró también en un acuerdo de culpabilidad con la Justicia porque no tiene todavía representación legal. El acusado, de 28 años, tiene una condena previa por intento de asesinato, otra por robo y estaba bajo libertad condicional por ese caso.

Las víctimas fueron identificadas como Cortney Rose, de 38 años, y sus hijos Adriana Williams, de 20 años Braydon Williams, de 15 años y Michael Wilson, el novio de Adriana.

Sus cadáveres fueron encontrados en la localidad de Tiptonville, en el condado de Lake. Goodman abandonó al bebé de 7 meses, hijo de Adriana y Michael, en Tigreett, un poblado ubicado a más de 50 kilómetros de donde hallaron los cuerpos.

Según las autoridades, se cree que Goodman tenía una relación sentimental con la hermana de Cortney Rose, quien trabajaba en la cárcel Northwest Correctional Complex, donde el acusado estuvo preso. EFE

