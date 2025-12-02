La Fiscalía Europea registra el Colegio de Europa y el Servicio Europeo de Acción Exterior

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Fiscalía Europea ha llevado a cabo registros este martes en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó ese organismo.

Tres sospechosos fueron detenidos, según la fiscalía, que no ofreció más detalles.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con «actividades» llevadas a cabo en el «mandato previo», en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell

«No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación», dijo la misma portavoz.

Los hechos investigados «podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional», según la fiscalía, que pidió llevar a cabo los registros y las detenciones, con la aprobación de un juez de instrucción.

Las diligencias de investigación también han contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Policía Federal belga realizó «registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos», indicó.

Los actos sospechosos se refieren a un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea –un programa de formación de nueve meses de duración para diplomáticos jóvenes en los Estados miembros–, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial por parte del SEAE del anuncio de licitación.

«Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación», indicó la fiscalía.

Antes de los registros, la Fiscalía Europea solicitó el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, lo que fue concedido.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE. EFE

