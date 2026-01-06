La Fiscalía indonesia llama a declarar a dos empleados del hotel donde murió Matilde Muñoz

Yakarta, 6 ene (EFE).- La Fiscalía indonesia ha llamado a declarar a dos empleados del hotel de Lombok en el que fue supuestamente asesinada en julio de 2025 la española Matilde Muñoz -encontrada muerta el 30 de agosto-, en la segunda sesión del juicio que se celebrará este miércoles en la turística isla del archipiélago asiático.

Se trata del indonesio Habib -conocido como «Abi»- y la indonesia Nurmala Hayati -«Mala»-, incluidos en la lista de diez testigos que la Fiscalía ha convocado, según confirmó este martes a EFE, y que se espera que declaren el miércoles en el tribunal de Mataram de Lombok, donde está previsto que empiece la sesión a las 13.00 hora local (06.00 GMT).

«Les hemos convocado y pedido que declaren mañana (…) Tenemos diez personas hasta ahora (…) Están obligadas a ofrecer sus testimonios», dijo hoy a EFE Harun Al Rasyid, de la Fiscalía de Mataram.

Abi y Mala trabajaban en el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la playa de Senggigi de la turística isla, en el que fue presuntamente asesinada Muñoz el 2 de julio.

La Fiscalía acusó durante la primera sesión del juicio el pasado 17 de diciembre, respectivamente, a otro empleado y un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Si bien la Policía mantuvo durante la investigación la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Abi y Mala durante la investigación policial.

Un portavoz familiar dijo a EFE que espera que, tras testificar ambos, «pasen de ser testigos a imputados por colaboración» en el crimen y «ocultamiento de cadáver».

El cadáver de Muñoz no fue hallado hasta el 30 de agosto, en una playa a medio kilómetro del hotel en el que se alojaba y después de haber sido escondido en distintas localizaciones del establecimiento turístico, que permaneció abierto esas semanas y en el que Abi y Mala continuaron trabajando.

El mismo 30 de agosto la Policía detuvo a los sospechosos, de 34 y 30 años, quienes confesaron el crimen.

En la vista de diciembre, los fiscales indicaron que el 1 de julio los hombres se encontraron en un restaurante de Senggigi para planear el robo en la habitación de Muñoz, en la que entraron sobre las 3.30 en la madrugada del 2 de julio (20.30 GMT).

Debido al sonido de un altavoz de una mezquita, Muñoz despertó, y fue entonces cuando los hombres habrían asfixiado y golpeado con violencia hasta matar a la española, según la Fiscalía, que les acusa de homicidio; asesinato premeditado; y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El relato fiscal incluyó detalles del robo: 3 millones de rupias en efectivo (unos 182 dólares), dos tarjetas de crédito y dos billetes en moneda extranjera, además de un teléfono móvil, cuya geolocalización facilitó las detenciones.

El juicio cuenta con tres fiscales asignados: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su «casa» en la isla, según su entorno. EFE

