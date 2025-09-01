La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza retoma el viaje desde Barcelona

Los barcos que transportan ayuda humanitaria y cientos de activistas hacia Gaza zarparon nuevamente el lunes desde Barcelona, pocas horas después de haber tenido que regresar a su puerto de origen por los fuertes vientos en el Mediterráneo debido a las condiciones del clima, según constataron periodistas de AFP.

La flotilla compuesta de unas 20 embarcaciones y donde viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades, zarpó alrededor de las 17H30 GMT, luego de haber hecho un primer intento el domingo desde Barcelona con el objetivo de «abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino» en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según señalaron los organizadores de Global Sumud Flotilla.

Sin embargo, los fuertes vientos en el Mediterráneo obligaron a regresar a Barcelona a la flotilla que había partido el domingo.

«Debido a las inseguras condiciones climáticas (…) regresamos a puerto para dejar que pasara la tormenta», afirmó la misión en un comunicado, sin precisar cuándo dieron media vuelta las embarcaciones.

«Esto supuso retrasar nuestra salida para evitar complicación con las embarcaciones más pequeñas», agregó, citando ráfagas que superaban los 55 kilómetros por hora.

La Global Sumud Flotilla («sumud» significa resiliencia en árabe) dijo haber tomado esta decisión «para dar prioridad a la seguridad y al bienestar de todos los participantes y garantizar el éxito de [la] misión».

Además de Thunberg, en la misión participan activistas de decenas de países, artistas como el actor irlandés Liam Cunningham y el español Eduard Fernández, así como legisladores europeos y personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Está previsto que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre, después de que Israel bloqueara dos intentos de activistas de entregar ayuda al devastado territorio palestino por barco en junio y julio.

La ONU declaró un estado de hambruna en Gaza y advirtió de que 500.000 personas se enfrentan a condiciones «catastróficas».

La guerra fue desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 47 siguen cautivos en Gaza -entre ellos 25 que estarían muertos -, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado más de 63.000 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamás-, que la ONU considera fiables.

