La francesa Alstom logra el contrato de trenes del metro de Toronto por aranceles de EEUU

Toronto (Canadá), 15 ago (EFE).- Las autoridades canadienses anunciaron este viernes que han decidido suspender la licitación para el suministro de trenes de la expansión del metro de Toronto y otorgar el contrato a la empresa francesa Alstom, «ante los aranceles de EE.UU.».

En un comunicado conjunto, los Gobiernos de Canadá, la provincia de Ontario y de la ciudad de Toronto, señalaron que negociarán directamente con Alstom la compra inicial de 70 trenes de seis coches cada uno para la línea 2 del metro.

«En un contexto de aranceles estadounidenses y de incertidumbre económica, la medida busca respaldar a los trabajadores canadienses», señalaron las autoridades del país norteño que añadieron que «la licitación en curso para adjudicar el contrato se ha cancelado y todos los licitadores han sido notificados».

El contrato, que será negociado en los próximos meses, incluye opciones para comprar más trenes.

Un total de 55 trenes serán destinados para reemplazar las unidades que actualmente operan en la línea 2 del metro y los 15 restantes para dos extensiones de Yonge North y Scarborough, que están en proceso de construcción.

Alstom compró en 2021 la división de ferrocarriles de la canadiense Bombardier. En la actualidad, la compañía francesa tiene factorías de material ferroviario en las localidades canadienses de Brampton, Kingston y Thunder Bay.

La construcción de la extensión de Scarborough ha sido adjudicada a un consorcio formado por FCC Canada (subsidiaria de FCC Construcción) y Aecon y tiene un presupuesto de unos 4.000 millones de euros.

La española Sener ha sido elegida como el diseñador principal de las estaciones y los sistemas de esta extensión que tendrá 7,8 kilómetros de longitud y tres estaciones subterráneas que funcionarán como intercambiadores modales.

Toronto prevé que la extensión de Scarborough, uno de los barrios más poblados de la ciudad, sea utilizada por alrededor de 100.000 viajeros al día. EFE

