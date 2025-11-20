La Fuerza Aérea Brasileña intercepta una avioneta sospechosa procedente de Venezuela

São Paulo, 20 nov (EFE).- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó una avioneta sospechosa procedente de Venezuela mientras sobrevolaba la tierra indígena de los yanomami, la más grande del país, en la Amazonía, informó este jueves la institución.

El incidente ocurrió sobre las 07.00 hora local (10.00 GMT) del miércoles, cuando la aeronave ingresó al espacio aéreo brasileño «sin plan de vuelo» y «sin haber entrado en contacto con los órganos de control del tráfico aéreo», indicó la FAB en sus redes sociales.

Las autoridades brasileñas encuadraron entonces al aparato como «sospechoso de tráfico de drogas», según indica la legislación brasileña.

Seguidamente, dos cazas A-29 Súper Tucano de la Aeronáutica se acercaron a la zona para averiguar la identidad de la avioneta y vigilar sus movimientos.

Posteriormente, exigieron al piloto aterrizar en un aeródromo próximo pero, «ante la falta de colaboración», efectuaron disparos de disuasión.

Entonces el piloto clandestino cambió su actitud «hostil» y aterrizó en una pista de tierra, en un área conocida como Surucucu, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y después huyó.

Un equipo de militares se trasladó al lugar para establecer un perímetro de seguridad, realizar las labores de pericia y, por último, prender fuego al aparato, que utilizaba una matrícula falsa.

La tierra indígena Yanomami, situada entre los estados de Amazonas y Roraima, alberga a cerca de 30.000 indígenas y es una de las regiones más castigadas por la minería ilegal, que suele utilizar pistas aéreas clandestinas para transportar las piedras preciosas obtenidas ilegalmente.

La minería ilegal contamina ríos por el uso de mercurio, destruye la selva amazónica y en los últimos años causó decenas de muertes de indígenas yanomamis como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, impulsó, poco después de regresar al poder, en enero de 2023, una enorme operación para expulsar a los buscadores de oro de esa región.

Sin embargo, pese al vasto operativo, que incluyó el cierre temporal del espacio aéreo y la movilización de militares para expulsar a los invasores, la minería ilegal ha continuado en algunos puntos de la reserva indígena, aunque de forma menos intensa. EFE

