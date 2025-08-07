The Swiss voice in the world since 1935

La Fuerza Aérea de EE.UU. negará jubilación anticipada con pensión a militares transgénero

Washington, 7 ago (EFE).- La Fuerza Aérea de Estados Unidos negará a todos los militares transgénero que hayan servido entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente con pensión, según indicaron este jueves medios locales.

La medida supondrá que los militares afectados tendrán que elegir entre dimitir y recibir una pequeña compensación económica o ser expulsados del servicio.

El pasado 27 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó las primeras medidas contra las tropas transgénero cuando ordenó excluir a los militares que se identificaban con un género distinto al biológico.

Desde junio pasado, miles de militares transgénero comenzaron a hacer público en medios estadounidenses su preocupación por ser obligados a retirarse sin poder optar por una jubilación digna o continuar sus servicios.

En 2024, durante su campaña electoral, Trump dijo sobre el tema: «Nuestros guerreros deberían centrarse en derrotar a los enemigos de Estados Unidos, no en descifrar su género». EFE

