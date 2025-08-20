La Fuerza Aérea Paraguaya recibirá cuatro helicópteros donados por Taiwán
Asunción, 20 ago (EFE).- La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) recibirá este jueves cuatro helicópteros Bell UH-1H donados por Taiwán para el fortalecimiento de sus capacidades operativas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y para combatir incendios forestales, informó el Ministerio de Defensa.
El presidente del país, Santiago Peña, y el ministro de Defensa, Óscar González, asistirán junto a los altos mandos militares al acto de recepción, programado en instalaciones de la Fuerza Aérea, indicó el despacho de Defensa en un comunicado.
«Esta adquisición fortalece las capacidades operativas de la FAP y destaca la importancia de la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad», agregó.
Los helicópteros multipropósito están diseñados para varios tipos de misiones, que incluyen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y el combate a incendios forestales en áreas de difícil acceso.
Asimismo, pueden ser usadas en evacuaciones aeromédicas dando asistencia rápida en situaciones de emergencia y contribuir a la búsqueda y rescate de personas en situaciones de peligro, afirmó el ministerio.
La «versatilidad y eficiencia» de las naves permitirán a la FAP «responder de manera más efectiva ante situaciones de emergencia y contribuir al bienestar de la población paraguaya», destacó la fuente.
Los Gobiernos de Paraguay y Taiwán cumplieron el 12 de julio pasado 68 años relaciones diplomáticas.
Paraguay es uno de los doce Estados en el mundo que tiene relaciones diplomáticas con la isla. EFE
ja/lb/eav