The Swiss voice in the world since 1935

La Fuerza Aérea Paraguaya recibirá cuatro helicópteros donados por Taiwán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 20 ago (EFE).- La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) recibirá este jueves cuatro helicópteros Bell UH-1H donados por Taiwán para el fortalecimiento de sus capacidades operativas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y para combatir incendios forestales, informó el Ministerio de Defensa.

El presidente del país, Santiago Peña, y el ministro de Defensa, Óscar González, asistirán junto a los altos mandos militares al acto de recepción, programado en instalaciones de la Fuerza Aérea, indicó el despacho de Defensa en un comunicado.

«Esta adquisición fortalece las capacidades operativas de la FAP y destaca la importancia de la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad», agregó.

Los helicópteros multipropósito están diseñados para varios tipos de misiones, que incluyen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y el combate a incendios forestales en áreas de difícil acceso.

Asimismo, pueden ser usadas en evacuaciones aeromédicas dando asistencia rápida en situaciones de emergencia y contribuir a la búsqueda y rescate de personas en situaciones de peligro, afirmó el ministerio.

La «versatilidad y eficiencia» de las naves permitirán a la FAP «responder de manera más efectiva ante situaciones de emergencia y contribuir al bienestar de la población paraguaya», destacó la fuente.

Los Gobiernos de Paraguay y Taiwán cumplieron el 12 de julio pasado 68 años relaciones diplomáticas.

Paraguay es uno de los doce Estados en el mundo que tiene relaciones diplomáticas con la isla. EFE

ja/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR