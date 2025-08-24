The Swiss voice in the world since 1935

La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber interceptado 48 de 73 drones rusos

Berlín, 24 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo en su parte matinal de ataques nocturnos con un misil balístico Iskander-M y con 73 drones rusos, de los que 48 fueron neutralizados.

Los drones, tanto dispositivos kamikaze de tipo ‘Shahed’ como drones réplica con el objetivo de abrumar a los sistemas de defensa ucranianos, fueron lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk.

Las defensas ucranianas lograron derribar o interceptar 48 de los aparatos no tripulados sobre el norte, este y sur del país, según datos preliminares.

No obstante, se registraron impactos de misil y de dron en diez emplazamientos diferentes, cuya localización no fue especificada por las autoridades ucranianas. EFE

