La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber neutralizado 74 de 95 drones rusos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 27 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana aseguró en su parte matinal que en la madrugada de este miércoles ha conseguido neutralizar 74 de 95 drones rusos de tipo ‘Shahed’ o kamikaze, así como drones réplica, en el norte, sur y este del país.

Se registraron sin embargo 21 impactos en nueve emplazamientos diferentes.

En la región central de Poltava, el gobernador Volodímir Kohut informó de un ataque ruso masivo que afectó a una empresa del sector energético.

El edificio administrativo, los vehículos y el equipamiento de la empresa sufrieron daños y se registró un incendio en las instalaciones, mientras que también hubo cortes de luz que afectaron a particulares y empresas a consecuencia del ataque, afirmó.

En la región central de Dnipropetrovsk, un edificio de cinco plantas fue dañado y se declaró un incendio en una explotación agrícola como resultado de los ataques con drones, según las autoridades regionales.

En Sumi (noreste), los ataques rusos produjeron cortes del suministro eléctrico que afectaron también el abastecimiento de agua de la capital regional homónima, de acuerdo con la administración militar regional.

Entretanto, en Jersón (sur), de madrugada, una mujer de 81 años murió a consecuencia de un ataque de la artillería rusa y otra persona fue herida, mientras que también en Zaporiyia (sur) se registraron dos heridos, según informó la agencia Ukrinform. EFE

cph/alf

