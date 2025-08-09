La Fuerza Aérea ucraniana informa de ataques rusos con 47 drones y dos misiles
Berlín, 9 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de que anoche el enemigo lanzó contra territorio ucraniano 47 drones de varios tipos, incluidos drones kamikaze y réplicas, así como dos misiles de crucero Iskander-K.
De estos, anunció en Telegram, logró neutralizar 16 drones kamikaze y derribar uno de los misiles, mientras que se registraron 31 impactos de dron en 15 emplazamientos diferentes, según el parte matinal.
El misil que impactó lo hizo cerca de las instalaciones de una empresa en la ciudad de Dnipró (centro), de acuerdo con el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, y tres personas -una mujer de 41 años y dos hombres de 21 y 29- tuvieron que ser hospitalizados con pronóstico moderado.
Las autoridades de la región sureña de Jersón, bajo ocupación parcial de Rusia, informaron de que un dron ruso impactó contra un minibús civil que circulaba por las afueras de Jersón capital a las 8:30 de la mañana hora local.
De acuerdo con la fiscalía regional, que está investigando los hechos, dos pasajeros murieron y seis han resultado heridos con diversos niveles de gravedad.
Por otro lado, las autoridades de la región parcialmente ocupada de Zaporiyia (sur) informaron de que un dron ruso atacó un coche particular y provocó la muerte de los dos ocupantes, sin especificar cuándo se produjo exactamente el suceso.
Además, durante la noche, los ataques con drones contra la región nororiental de Járkov dejaron a seis civiles heridos en el distrito de Chujúyiv, entre ellos un adolescente de 15 años. EFE
cph/ah