La Fuerza Armada de Venezuela detiene a dos hombres por transportar 26 kilos de drogas

Caracas, 4 nov (EFE).- Militares venezolanos detuvieron a dos hombres por presuntamente transportar 26,8 kilos de cocaína en el estado Carabobo (norte), informó este martes la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

La institución militar, indicó que, tras una inspección a un camión en un Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el municipio de Puerto Cabello, fue hallada la droga oculta en siete rodillos de maquinaria pesada.

El lunes, la Milicia Bolivariana informó de la destrucción de un campamento vinculado al narcotráfico en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) en el que hallaron brazaletes alusivos a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A través de una publicación en Instagram, este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) indicó que el operativo se llevó a cabo en la zona binacional que comparte con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.

El pasado miércoles, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó de la destrucción de tres campamentos logísticos vinculados al narcotráfico en los estados Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) y Apure (oeste, también limítrofe con el país andino).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó el lunes que el país suramericano «tiene un modelo muy avanzado de lucha» contra el narcotráfico e indicó que, desde principios de 2025 hasta octubre, las fuerzas militares y policiales incautaron 63 toneladas de aproximadamente 100 que, aseguró, «pretende pasar el narcotráfico colombiano» por territorio venezolano. EFE

