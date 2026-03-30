La fuerza de la ONU anuncia la muerte de dos cascos azules en Líbano

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La Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (Finul) informó que dos de sus efectivos murieron el lunes en una explosión en el sur del país, después de que otro casco azul falleciera el día anterior.

«Dos cascos azules de la Finul murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercer casco azul resultó gravemente herido y un cuarto también sufrió lesiones», indicó la fuerza en un comunicado, añadiendo que se abrió una investigación.

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