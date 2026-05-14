La fundadora de Translatin@ Coalition propone la alegría LGTBI para hacer frente a Trump

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Ana Milena Varón

Los Ángeles, 14 may (EFE).- La fundadora y directora de Translatin@ Coalition, Bamby Salcedo, propone “celebrar con mucha alegría” como la mejor estrategia de la comunidad LGTBI para hacer frente a los ataques que recibe del Gobierno de Donald Trump.

Y es por ello que esta organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y apoyo de personas trans, de género diverso e intersexuales, especialmente de origen latino e inmigrante, liderará el Long Beach Pride, uno de los desfiles más antiguos e importantes del Orgullo en EE.UU.

“Pasamos por momentos muy feos e inciertos; este Gobierno quiere deshacerse de todas las personas que no sean blancas y ricas”, comenta Salcedo en entrevista con EFE.

La activista confiesa que ha sentido en carne propia los ataques que la Administración Trump ha emprendido contra los grupos minoritarios, y en su caso la presión ha sido por partida triple: “Soy una mujer trans, inmigrante y latina”, declara.

La organización que lidera Salcedo, Translatin@ Coalition, ha sido nombrada dos veces en audiencias del Congreso estadounidense convocadas por legisladores afines a Donald Trump, a fin de retirarle el apoyo financiero.Y el congresista republicano Jefferson Van Drew llego a decir que la organización tiene una “agenda radical”.

“Yo soy una de las primeras (a las) que este Gobierno quiere eliminar”, denuncia Bamby Salcedo, quien en numerosas ocasiones ha tenido que salir a defender la organización que creo en 2009 en Los Ángeles.

La activista mexicana reconoce que ha sentido miedo, preocupación y frustración por las medidas impuestas por la Casa Blanca, que, según denuncia, impulsan el odio contra su comunidad y hasta las amenazas de muerte.

Cuatro décadas de lucha

En los momentos más oscuros, cuando parecía que la lucha estaba perdida, Salcedo ha echado la mirada hacia atrás para recordar la larga lista de desafíos que ha enfrentado desde que emigró a los 16 años desde su Guadalajara natal.

Han pasado más de cuatro décadas desde que llegó a Estados Unidos y ha sido testigo de las políticas implementadas por siete presidentes, cuatro de ellos republicanos.

“Lo peor fue la crisis de salud pública del VIH; no querían invertir en investigaciones para medicamentos, la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue muy lenta y hubo mucho estigma social; sin embargo la lucha ganó y logramos que nos pusieran atención”, recuerda la activista.

Esas victorias han impulsado a Salcedo a convocar a la comunidad LGTBI para enfrentar la situación. El mensaje lo ha plasmado esta vez en una canción: ‘LA cumbia del movimiento’.

“Es una cumbia para toda la gente del mundo; a los que nos odian les decimos pa’llá, a los que no nos quieren pa’llá, a los que nos hacen de menos pa’llá”, dice el coro de esta canción, que Bamby Salcedo aspira convertir en un himno de su época.

Salcedo sostiene que la mejor forma de afrontar la lucha es con entusiasmo. “Lo mejor que tenemos los latinos es la alegría; que nadie nos quite la sonrisa, tenemos que ponerle ganas al movimiento”, manifiesta con picardía.

Con esa misma convicción, la activista mexicana está invitando a toda la comunidad latina a acompañarla a celebrar el Orgullo LGTBI que se celebrará este fin de semana en Long Beach (California).

‘Sin miedo y libres’

Para Salcedo, la asistencia al Long Beach Pride, uno de los más longevos y aclamados de la comunidad LGTBI de Estados Unidos, es una “forma de resistencia”.

El evento, con más de cuatro décadas de historia y que incluye un desfile y un festival, ha cambiado de nombre varias veces pero su esencia sigue intacta. Este año el lema es ‘Sin miedo y libres’, una consigna que la activista propone que hagan suya todos los hispanos.

La cantante ganadora del premio Grammy e ícono de la música disco Thelma Houston encabezará el evento, donde se espera que cante ‘Don’t Leave Me This Way’, y también le acompañarán las cantantes Robin S, Maribel Guardia y Ninel Conde.

LA Bamby, como también es conocida Salcedo, subirá igualmente al escenario para interpretar su cumbia. “Permitámonos ser felices por un momento, necesitamos recargarnos de fuerza y amor, y sentirnos unidos para que nadie nos pueda destruir”, proclama. EFE

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