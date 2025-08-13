La gigante cárnica brasileña JBS anuncia la compra de una nueva planta en EE.UU.

2 minutos

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- La gigante cárnica brasileña JBS anunció este miércoles que llegó a un acuerdo para la compra de una planta de producción de alimentos en Ankeny, estado de Iowa, por 100 millones de dólares, que planea convertir en su mayor fábrica de tocino y salchichas listas para consumo y destinar a sus clientes en EE.UU.

En un comunicado enviado al mercado, la multinacional señaló que la planta ampliada y modernizada estará operativa a mediados de 2026 una vez finalizadas las inversiones iniciales de capital y su construcción.

«Este anuncio refuerza nuestra estrategia de ofrecer productos de valor agregado para satisfacer las necesidades de clientes y consumidores», afirmó Wesley Batista Filho, director general de JBS USA.

La cárnica brasileña destinó en el primer semestre de este año 835 millones de dólares a inversiones estratégicas en EE. UU., para la nueva planta en Iowa, la modernización de las fábricas de carne en Cactus (Texas) y Greeley (Colorado), y para una instalación de alimentos preparados en Walker County, Georgia.

El anuncio de JBS se da tras la entrada en vigor el 6 de agosto del arancel adicional de 50 % impuesto por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a varios productos brasileños, incluyendo carnes, que forman parte del 35 % de las exportaciones brasileñas a EE.UU.

JBS asegura que la medida poco impacta sus operaciones debido a que atiende el mercado estadounidense con los productos procesados en sus plantas en ese país y a que sus exportaciones desde Brasil al mayor mercado mundial son reducidas. EFE

