La gimnasia trampolín premia a EEUU, Canadá, Brasil y Argentina

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina se hicieron este martes con las primeras medallas de oro de la gimnasia trampolín, en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se llevan a cabo en Paraguay hasta el 23 de agosto.

En la categoría de sincronizado masculino, los estadounidenses Ryan Scott MacCagnan y Taj Rodríguez Gleitsman obtuvieron un puntaje de 51.13, y los canadienses Cody Michael Cyman y Étienne Cloutier, que calificaron para 48.11 puntos, se quedaron con la plata.

La medalla de bronce fue para los argentinos Tobías Weise y Tomás Santino Roberti, que fueron calificados con 47.25.

En la misma categoría, pero en la rama femenina, las canadienses Mélina Corriveau y Elizabeth Bonne se colgaron el oro al puntuar 47.60, mientras que la plata cayó en poder de las estadounidenses Kennedy Laura-Ann Roberts y Logan Mia Rimassa McCoy, que fueron calificadas con un 46.85.

Las mexicanas Aixa Narumi y Verónica Sarai Borges se hicieron con el bronce tras una rutina que les valió un 45.05.

La programación de la gimnasia trampolín terminará este martes con la definición de las medallas en individual masculino y femenino.

Los grandes ganadores de esta categoría en los primeros Juegos Panamericanos Junior, los de Cali-Valle en 2021, fueron la mexicana Mariola García, con una medalla de oro y una de plata; la argentina Valentina Podestá, con los mismos metales y cantidad, lo mismo que el estadounidense Elijah Vogel y el brasileño Rayan Vítor de Castro Dutra; el mexicano Adrián Martínez Larralde, con dos de bronce, y la colombiana Nicolle Castellanos López, con la misma cantidad de bronces. EFE

