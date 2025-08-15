The Swiss voice in the world since 1935

La gira de Shakira en México dejará más de 106 millones de dólares en gasto turístico

2 minutos

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- La gira de la cantante colombiana Shakira, que vive su segunda etapa en el país, generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, según la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística.

La noche del jueves, la intérprete logró su lleno total número 50 de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, consolidando así el éxito en taquilla de sus presentaciones en México.

“Esta segunda etapa de la gira de Shakira en México generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a industrias como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios en las diez ciudades sede”, apuntó un comunicado de la disquera Sony que citó los datos de Mabrian.

La segunda etapa de la gira de la colombiana incluye ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en donde tiene records en entradas agotadas: “Evidenciando la fortaleza del país como mercado de entretenimiento en vivo y el impacto único de Shakira en México”.

En esta segunda etapa, la intérprete de éxitos como ‘Hips Don’t Lie’, ‘La tortura’, ‘Waka Waka’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ presentó además un nuevo set de vestuarios, coreografías “impactantes” y una producción de “clase mundial”.

La gira de la colombiana continuará este 17 de agosto en Chihuahua, el 20 en Torreón y el 23 en Monterrey, al norte del país, para el 26, 27, 29 y 30 de agosto en Ciudad de México; el 2 y 3 de septiembre en Querétaro; el 11 y 12 de septiembre en Puebla; el 18 volverá a la capital mexicana (centro) y cerrará su gira en México el 24 de septiembre en Veracruz (este). EFE

