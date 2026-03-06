La gobernadora de Nueva York pide a Homan un alto a las redadas «agresivas e ilegales»

Nueva York, 6 mar (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, mantuvo este viernes una reunión con el ‘zar’ de la frontera de la Casa Blanca, Thom Homan, a quien expresó su preocupación por las redadas «agresivas e ilegales» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y exigió un alto a los operativos.

«Hoy me reuní con Tom Homan para hacerle un llamamiento directo: ayúdennos a mantener seguros a los neoyorquinos poniendo fin a las operaciones agresivas e ilegales del ICE en este estado», señaló Hochul en conferencia de prensa, a la que no asistió Homan, tras la reunión en Albany.

Las redadas de ICE en Nueva York, parte de la política de detenciones y deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump, se han centrado en vendedores ambulantes, centros de trabajo, personas que asistían a citas de migración e incluso estudiantes de la Universidad de Columbia.

«Basta de redadas militarizadas, de planes para centros de detención a gran escala y de ataques contra personas respetuosas de la ley que consideran Nueva York su hogar», indicó la gobernadora demócrata.

Hochul recordó que Trump había prometido no implementar un aumento en la aplicación de medidas federales de control de inmigración en Nueva York a menos que el estado lo solicitara.

«Hoy le dejé en claro a Homan que esa solicitud nunca se realizaría», afirmó.

La gobernadora aseguró que Nueva York siempre colaborará con las autoridades migratorias federales para retirar a delincuentes peligrosos de las calles, pero advirtió de que todas las agencias del orden, sean federales o locales, «deben seguir los mismos estándares constitucionales».

Hochul también destacó su apoyo a personas con estatus legal y a quienes buscan una vía hacia la ciudadanía a través del asilo, subrayando que deben poder trabajar y vivir en el estado con seguridad.

Durante la reunión, la gobernadora habló sobre casos individuales, como el de un refugiado de Birmania casi ciego que murió tras ser liberado por agentes de la Patrulla de Fronteras en una noche fría de invierno.

Hochul entregó a Homan una lista con los nombres de familiares del refugiado que están en su país y solicitó visados para que puedan reunirse en Nueva York. También presentó nombres de varios estudiantes detenidos que esperan ser liberados.

En noviembre pasado, Homan había prometido aumentar la presencia de agentes de inmigración en Nueva York, después de que el Tribunal Supremo del estado invalidara en septiembre una orden ejecutiva del entonces alcalde, Eric Adams, que autorizaba a ICE a reabrir una oficina en la cárcel municipal de Rikers Island. EFE

