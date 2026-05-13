La guerra en Irán favorece las reservas de última hora, según el grupo turístico TUI

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La guerra en Irán sigue favoreciendo la tendencia a las reservas de última hora, destacó el miércoles el líder mundial del turismo TUI, que confirmó sus previsiones anuales revisadas a la baja en abril.

«Nuestros resultados, así como los del conjunto del mercado, muestran una tendencia a unas reservas realizadas cada vez más a corto plazo, especialmente a favor de destinos en el oeste del Mediterráneo», indicó el grupo con motivo de la publicación de sus resultados trimestrales.

Según TUI, cerca de la mitad de los consumidores que planean viajar este verano aún no reservaron.

La demanda se está desplazando hacia España, incluidas las Baleares y las Canarias, así como hacia Grecia, que se perfilan como los destinos más populares de este verano.

Sin embargo, «sigue siendo difícil llevar turistas a las Maldivas, Seychelles, Tailandia, etc., incluso con nuestros propios vuelos, porque los clientes dudan en hacer escala en Dubái, Doha o Abu Dabi», en una región especialmente sacudida por la guerra, declaró Sebastian Ebel, presidente del consejo directivo de TUI, durante una conferencia telefónica.

El grupo de Hanóver prevé un aumento de los precios medios, ya visible en los hoteles y cruceros del grupo, lo que debería compensar parcialmente el incremento de los costes.

De enero a marzo, la facturación del grupo -que ofrece viajes, hoteles, vuelos chárter y cruceros en todo el mundo- aumentó ligeramente, un 1,7% a tipo de cambio constante, hasta los 3.740 millones de euros (unos 4.400 millones de dólares).

La pérdida operativa, de 188 millones de euros (221 millones de dólares), es aproximadamente un 9% inferior a la del año pasado, pese al impacto negativo de la guerra en Irán, estimado en 40 millones de euros (47 millones de dólares).

Por un lado, dos barcos bloqueados en Emiratos Árabes Unidos no pudieron operar durante unas diez semanas y, por otro, fue necesario repatriar clientes desde Oriente Medio y Extremo Oriente.

En cuanto a la disponibilidad de combustible para sus aviones y barcos, no habrá escasez a corto plazo y «estamos convencidos de que no habrá falta de combustible este verano», aseguró Ebel.

Respecto a la aparición del hantavirus, centro de atención de las autoridades sanitarias internacionales desde la detección de un foco en el crucero MV Hondius, TUI afirma que hasta ahora no percibe «ningún impacto» en las reservas de cruceros, que siguen teniendo una alta demanda, según Ebel.

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